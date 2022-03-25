У военных рф начались проблемы с финансированием – разведка

Детали

"Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никоим образом не предусмотрена. А учитывая неудовлетворительное состояние финансовой системы рф из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно", - говорится в сообщении.

В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль имеющийся лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирования выплат за март нет.

Схожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских "ЧВК". Среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина - невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсаций за ранения и обещанных "социальных гарантий".

Напомним

По данным разведки, российские войска на временно оккупированных территориях изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины.