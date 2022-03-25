У військових рф почалися проблеми з фінансуванням – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Після обіцяних виплат у військових російської окупаційної армії з’явилися проблеми з фінансуванням. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Деталі
"Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо", — ідеться у повідомленні.
Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень немає.
Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських "ПВК". Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій".
Нагадаємо
За даними розвідки, російські війська на тимчасово окупованих територіях вилучають та знищують українську літературу та підручники історії України.