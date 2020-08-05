В Вышгороде будут развивать семейные традиции и семейные фестивали

Мероприятие организовал информационно-ресурсный методический центр “Родына”. А участие в круглом столе приняли общественные организации Киевской области, которые начинают или уже работают в направлении поддержки детства, молодежной и семейной политики, социальной защиты, и семейных ценностей.

Участники круглого стола рассказали о внедренных ими проектах по поддержке молодых семей и детей. А также пришли к решению провести областной фестиваль “Родына” совместными усилиями.

Опытом по проведению таких мероприятий с присутствующими делась представитель благотворительного фонда “Гиппократ”, практикующий врач Ольга Решетняк.

Она является основательницей фестиваля “Праздник семейных традиций”, который проходит в Вышгороде 5 лет подряд.

Решетняк рассказала, что дата проведения фестиваля была выбрана не случайно: это первые выходные после празднования праздника Бориса и Глеба, которые для вышгородцев являются небесными покровителями и заступниками города.

“Если окунуться в исторические факты, то именно Борис и Глеб были в истории покровителями семьи”, — отметила она.

Фестиваль “Праздник семейных традиций” — это целый калейдоскоп различных мероприятий, рассказала Решетняк. Найти то, что по душе, могут и взрослые и дети. Руководители творческих мастерских приходят на фестиваль не только со своими работами, но и красками и кистями, музыкальными инструментами, а также гончарным кругом, чтобы поощрить желающих приобщиться к интересному делу.

“Лично для меня фестиваль является очень хрупким и чувствительным проектом”, — рассказала основательница.

По итогам мероприятия его участники выработали алгоритм действий по сотрудничеству общественного сектора с органами власти в части поддержки молодых семей и детей.

Справка: Информационно-ресурсный методический центр “Родына” был создан в 2004 году. Тогда он назывался Киевским областным центром опеки ребенка. В 2018 году центр был переименован в КУ Киевского областного совета “Киевский областной Информационно-ресурсный методический центр ”Родына".

Центр занимается социальной интеграцией детей в биологической семье, устройством детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семью, социальной адаптацией и интеграцией детей-сирот, социальной поддержкой родителей и детей, интеграцией внутренне перемещенных детей и семей в местные общины и прочее.