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У Вишгороді розвиватимуть родинні традиції і сімейні фестивалі

У Вишгороді розвиватимуть родинні традиції і сімейні фестивалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Вишгороді вирішили підтримувати і розвивати заходи, спрямовані на розвиток сімейних цінностей. Про це, зокрема, йшлося сьогодні під час круглого столу на тему “Стратегічний розвиток сімейної політики в громадах", передає кореспондент УНН.

Захід організував інформаційно-ресурсний методичний центр "Родина". А участь у круглому столі взяли громадські організації Київської області, які починають або вже працюють в напрямку підтримки дитинства, молодіжної та сімейної політики, соціального захисту, та сімейних цінностей.

Учасники круглого столу розповіли про впроваджені ними проекти з підтримки молодих сімей та дітей. А також прийшли до рішення провести обласний фестиваль "Родина" спільними зусиллями.

Досвідом з проведення таких заходів із присутніми поділася представник благодійного фонду "Гіпократ", практикуючий лікар Ольга Решетняк.

Вона є засновницею фестивалю "Свято Родинних Традицій", який проходить у Вишгороді 5 років поспіль.

Решетняк розповіла, що дата проведення фестивалю була обрана не випадково: це перші вихідні після відзначення свята Бориса і Гліба, які для вишгородців є небесними заступниками і покровителями міста.

"Якщо зануритися у історичні факти, то саме Борис і Гліб були в історії покровителями родини", - зауважила вона.

Фестиваль "Свято родинних традицій" – це цілий калейдоскоп різноманітних заходів, розповіла Решетняк. Знайти те, що до душі, можуть і дорослі і малі. Керівники творчих майстерень приходять на фестиваль не лише зі своїми роботами, а й фарбами і пензлями, музичними інструментами, і навіть гончарним кругом, аби заохотити бажаючих долучитись до цікавої справи.

"Особисто для мене фестиваль є дуже тендітним і чуттєвим проектом", - розповіла засновниця.

За підсумками заходу, його учасники напрацювали алгоритм дій щодо співпраці громадського сектору з органами влади в частині підтримки молодих сімей та дітей.

Довідка: Інформаційно-ресурсний методичний центр "Родина" було створено у 2004 році. Тоді він називався Київським обласним центром опіки дитини. У 2018 році центр перейменували у КУ Київської обласної ради "Київський обласний Інформаційно-ресурсний методичний центр "Родина".

Центр опікується соціальною інтеграцією дітей до біологічної сім'ї, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ю, соціальною адаптацією,і інтеграцією дітей-сиріт, соціальною підтримкою батьків та дітей, інтеграцією внутрішньо переміщених дітей та сімей до місцевих громад та інше.

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