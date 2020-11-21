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В Армении уволили с должностей нескольких министров

В Армении уволили с должностей нескольких министров

Киев  •  УНН

 • 11364 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр обороны Армении Давид Тоноян в пятницу, 20 ноября, объявил о своей отставке. Он отметил, что подводить итог его деятельности на посту "неуместно" из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе, а также извинился "перед теми, чьи надежды не оправдались полностью", сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Я не считаю свое служение народу завершенным”, — говорится в заявлении экс-министра на сайте оборонного ведомства.

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку главы оборонного ведомства и подписал указ об увольнении его с должности. Преемником Тонояна назначен Вагаршак Арутюнян, который уже возглавлял Минобороны в 1999-2000 годах. Позже в этот день стало известно об отставке министра труда и социальных вопросов Зару Батояна, а также главы министерства чрезвычайных ситуаций Армении Феликса Цолакяна. Минтруда возглавил Месроп Аракелян, а МЧС — Андраник Пилоян. Еще до того — 17 ноября — в Армении уволили главу МИД.

Как сообщалось, конфликт между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. Азербайджан вернул себе контроль над значительной частью территорий в Нагорном Карабахе и вокруг него, потерянных Баку в начале 1990-х годов. 10 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Это соглашение предусматривает, что подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях, а на линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, дислоцируются российские миротворцы. Кроме того, пограничная служба ФСБ России будет контролировать транспортное сообщение в регионе.

Соглашение вызвало серьезные беспорядки и антиправительственные выступления в столице Армении Ереване. Участники акции обвиняли правительство Никола Пашиняна в “предательстве” интересов Армении. В стране воспринимают эту договоренность как капитуляцию. Оппозиционные фракции парламента Армении требуют от премьер-министра страны Никола Пашиняна подать в отставку.

Евросоюз приветствовал прекращение боев в Нагорном Карабахе и вокруг этого региона, но назвал его только первым шагом к урегулированию конфликта.

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