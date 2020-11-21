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У Вірменії звільнили з посад кількох міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян у п'ятницю, 20 листопада, оголосив про свою відставку. Він наголосив, що підбивати підсумок його діяльності на посту "недоречно" через загострення конфлікту в Нагірному Карабаху, а також вибачився "перед тими, чиї надії не виправдалися повністю", повідомляє УНН із посиланням на DW.

“Я не вважаю своє служіння народу завершеним”, — йдеться в заяві ексміністра на сайті оборонного відомства.

Президент Вірменії Армен Саркісян прийняв відставку глави оборонного відомства та підписав указ про звільнення його з посади. Наступником Тонояна призначений Вагаршак Арутюнян, який вже очолював міноборони у 1999-2000 роках. Пізніше у цей день стало відомо про відставку міністра праці та соціальних питань Зару Батояна, а також глави міністерства надзвичайних ситуацій Вірменії Фелікса Цолакяна. Мінпраці очолив Месроп Аракелян, а МНС — Андранік Пілоян. Ще до того - 17 листопада - у Вірменії звільнили очільника МЗС

Як повідомлялось, конфлікт між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій. Азербайджан повернув собі контроль над значною частиною територій у Нагірному Карабаху та довкола нього, втрачених Баку на початку 1990-х років. 10 листопада Росія, Вірменія та Азербайджан підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Ця угода передбачає, що підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях, а на лінії зіткнення і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, дислокуються російські миротворці. Крім того, прикордонна служба ФСБ Росії контролюватиме транспортне сполучення в регіоні.

Угода спричинила серйозні заворушення та антиурядові виступи в столиці Вірменії Єревані. Учасники акції звинувачували уряд Нікола Пашиняна в “зраді” інтересів Вірменії. У країні сприймають цю домовленість як капітуляцію. Опозиційні фракції парламенту Вірменії вимагають від прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна подати у відставку.

Євросоюз привітав припинення боїв у Нагірному Карабаху та довкола цього регіону, але назвав його лише першим кроком до врегулювання конфлікту.

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