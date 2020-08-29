В случае заболевания учителя COVID-19 решение по изоляции будет принимает эпидемиолог - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В случае заболевания кого-то из учителей в школах коронавирусом, решение о самоизоляции других людей в коллективе принимает эпидемиолог. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если есть подтвержденный случай какого-то учителя заболевшего на COVID-19, решение об отправке на самоизоляцию принимает эпидемиолог, проводит эпидемиологическое расследование", - отметил министр.
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Напомним, с начала учебного года учащимся 1-4 классов будет разрешено передвигаться по школе без маски или респиратора.