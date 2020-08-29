У випадку захворювання вчителя на COVID-19 рішення щодо ізоляції приймає епідеміолог - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У разі захворювання когось із вчителів у школах на коронавірус, рішення щодо самоізоляції інших людей у колективі приймає епідеміолог. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Якщо є підтверджений випадок якогось вчителя захворілого на COVID-19, рішення щодо відправки на самоізоляцію приймає епідеміолог, який проводить епідеміологічне розслідування”, — зазначив міністр.
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Нагадаємо, з початку навчального року учням 1-4 класів буде дозволено пересуватися школою без маски або респіратора.