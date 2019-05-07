В Вильнюсе отменили все рейсы российских самолетов Superjet-100
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Аэропорт города Вильнюс, столицы Литвы, отменил ближайшие рейсы в Москву, которые должны осуществляться самолетами Superjet-100, авиакатастрофа с которым произошла в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на латвийское издание Delfi.
По информации издания, отменены рейсы были запланированы на вечер понедельника, 6 мая, и утро вторника, 7 мая.
Представитель Администрации гражданской авиации Видмантас Плета рассказал, что пока никакого решения в связи с посадками самолетов Аэрофлота не принято.
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Как сообщал УНН, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о вспышке двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Следственный комитет России назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия.
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