У Вільнюсі скасували всі рейси російських літаків Superjet-100
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Аеропорт Вільнюсу, столиці Литви, скасував найближчі рейси до Москви, які мали б здійснюватися літаками Superjet-100, авіакатастрофа з яким сталася в неділю, 5 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на латвійське видання Delfi.
За інформацією видання, скасовані рейси були заплановані на вечір понеділка, 6 травня, і ранок вівторка, 7 травня.
Представник Адміністрації цивільної авіації Відмантас Плета розповів, що поки ніякого рішення в зв’язку з посадками літаків Аерофлоту не прийнято.
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Як повідомляв УНН, літак SSJ-100 авіакомпанії “Аерофлот” 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В “Аерофлоті” заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Слідчий комітет Росії назвав основні версії авіакатастрофи в Шереметьєво — недостатня кваліфікація пілотів і диспетчерів, несправність літака або несприятливі метеоумови.
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