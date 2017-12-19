В Вене тысячи людей протестовали против нового австрийского правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В понедельник, 18 декабря, несколько тысяч человек собрались в центре Вены, протестуя против нового коалиционного правительства Австрии, в состав которого вошли представители консерваторов (Австрийской народной партии) и ультраправых (Австрийской партии свободы). Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
По оценкам полиции число участников акции достигло 6 тысяч человек. Три человека были задержаны. По словам организаторов протеста общее число протестующих составляло отметке в 10 тысяч.
Как отмечает агентство, протесты против коалиционного правительства значительно менее масштабные, чем в 2000 году, когда была создана первая коалиция Австрийской народной партии и правопопулистской Австрийской партии свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Австрии сохранять санкционный курс в отношении Москвы
На фоне протестов Президент Австрии Александр ван дер Беллен принял присягу нового правительства. Его возглавил председатель Австрийской народной партии Курц, который ранее занимал должность министра иностранных дел страны. 31-летний Курц стал самым молодым главой правительства в Европе.
Восемь министров в правительстве Австрии представляют консерваторов, шесть — правопопулистов. Вице-канцлером стал лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.
Напоминаем, в понедельник новое коалиционное правительство Австрии принесло присягу. Официальная церемония инаугурации состоялась в резиденции президента во дворце Хофбург в Вене.