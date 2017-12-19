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В Вене тысячи людей протестовали против нового австрийского правительства

В Вене тысячи людей протестовали против нового австрийского правительства

Киев  •  УНН

 • 9854 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В понедельник, 18 декабря, несколько тысяч человек собрались в центре Вены, протестуя против нового коалиционного правительства Австрии, в состав которого вошли представители консерваторов (Австрийской народной партии) и ультраправых (Австрийской партии свободы). Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

По оценкам полиции число участников акции достигло 6 тысяч человек. Три человека были задержаны. По словам организаторов протеста общее число протестующих составляло отметке в 10 тысяч.

Как отмечает агентство, протесты против коалиционного правительства значительно менее масштабные, чем в 2000 году, когда была создана первая коалиция Австрийской народной партии и правопопулистской Австрийской партии свободы.

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На фоне протестов Президент Австрии Александр ван дер Беллен принял присягу нового правительства. Его возглавил председатель Австрийской народной партии Курц, который ранее занимал должность министра иностранных дел страны. 31-летний Курц стал самым молодым главой правительства в Европе.

Восемь министров в правительстве Австрии представляют консерваторов, шесть — правопопулистов. Вице-канцлером стал лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

Напоминаем, в понедельник новое коалиционное правительство Австрии принесло присягу. Официальная церемония инаугурации состоялась в резиденции президента во дворце Хофбург в Вене.

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