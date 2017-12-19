У Відні тисячі людей протестували проти нового австрійського уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У понеділок, 18 грудня, декілька тисяч людей зібралися у центрі Відня, протестуючи проти нового коаліційного уряду Австрії, до складу котрого увійшли представники консерваторів (Австрійської народної партії) та ультраправих (Австрійської партії свободи). Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
За оцінками поліції кількість учасників акції сягнула 6 тисяч осіб. Три людини були затримані. За словами організаторів протесту загальне число протестуючих дорівнювало позначці у 10 тисяч.
Як зазначає агентство, протести проти коаліційного уряду значно менш масштабні, ніж у 2000 році, коли була створена перша коаліція Австрійської народної партії і правопопулістської Австрійської партії свободи.
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На тлі протестів Президент Австрії Александр Ван дер Беллен прийняв присягу нового уряду. Його очолив голова Австрійської народної партії Себастьян Курц, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ країни. 31-річний Курц став наймолодшим главою уряду в Європі.
Вісім міністрів в уряді Австрії представляють консерваторів, шість — правопопулістов. Віце-канцлером став лідер Австрійської партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе.
Нагадуємо, у понеділок новий коаліційний уряд Австрії склав присягу. Офіційна церемонія інавгурації відбулася в резиденції президента в палаці Хофбург у Відні.