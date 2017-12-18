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Новий коаліційний уряд Австрії склав присягу

Новий коаліційний уряд Австрії склав присягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Австрії привели до присяги новий коаліційний уряд, утворений з консервативної Австрійської народної партії (АНП) і ультраправої Австрійської партії свободи (АПС). Офіційна церемонія інавгурації відбулася в резиденції президента в палаці Хофбург у Відні, пердає УНН з посиланням на euronews.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен привів до присяги 31-річного Себастьяна Курца на пост федерального канцлера, 13 членів його кабінету міністрів і двох статс-секретарів на найближчі п'ять років.

Новий уряд став третім в історії спільним кабінетом консерваторів і правих. До його складу увійшли міністри, які виступають за взаємодію з Москвою і скасування антиросійських санкцій. У програмі кабінету міністрів наголошується, що Австрія "повинна форсувати політику розрядки напруженості між Заходом і Росією".

Нагадаємо, 16 грудня переможці виборів в Австрії - керівник майбутнього уряду, лідер консервативної Австрійської народної партії Себастіан Курц та голова правопопулістської Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе поінформували президента Австрії Александера Ван дер Беллена про склад уряду.

Як повідомляв УНН, Себастьян Курц заявив у суботу, що новий коаліційний уряд Австрії не буде сходити з дотеперішнього курсу щодо санкцій ЄС проти Російської Федерації.

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