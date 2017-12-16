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В Австрії консерватори і праві популісти визначилися зі складом уряду

В Австрії консерватори і праві популісти визначилися зі складом уряду

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Переможці виборів в Австрії - керівник майбутнього уряду, лідер консервативної Австрійської народної партії Себастіан Курц та голова правопопулістської Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе поінформували президента Австрії Александера Ван дер Беллена про склад уряду. Згідно з умовами коаліційної угоди, праві популісти отримають у новому уряді міністерство оборони та МВС, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За словами С.Курца, в його команді буде "50 відсотків жінок" та "дві третини експертів".

Водночас австрійські ЗМІ, посилаючись на неназвані анонімні джерела, повідомили, що АПС отримає міністерські посади в міноборони та МВС країни. Крісло очільника міністерства закордонних справ відійде до безпартійної, але наближеної до АПС дипломата Карін Кнайссль, зазначається в повідомленні.

Загалом за попередніми даними, консерватори отримають сім міністерств та одну посаду статс-секретаря, а праві популісти - шість міністерств і так само одну посаду статс-секретаря. 31-річний Себастіан Курц у новому уряді обійме посаду канцлера, ставши, таким чином, наймолодшим очільником уряду в Європі. А Гайнц-Крістіан Штрахе стане віце-канцлером.

Вибори до нижньої палати парламенту відбулися в Австрії 15 жовтня. АНП перемогла, набравши 31,5% голосів. Друге місце посіла Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) з 26,9%. Замкнули трійку лідерів правопопулісти з АПС, за яких проголосували 26% виборців. До парламенту також пройшли ліберали (5,1%) і "Список Пільца", що відколовся від партії Зелених.

Нагадаємо, раніше в Австрії консерватори і ультраправі  домовилися про коаліцію.

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