В Австрії консерватори і ультраправі домовилися про коаліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Консервативна Австрійська народна партія та правопопулістська Австрійська партія свободи досягли згоди щодо формування нового уряду країни. Про це 15 грудня заявили лідери обох партій, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Ми можемо повідомити вам, що є бірюзово-блакитна угода (партійні кольори двох партій — ред.)”, — заявив голова АНП Себастіан Курц.
Також зазначається, що 31-річний Курц у новому уряді обійме посаду канцлера, ставши, таким чином, наймолодшим головою уряду в Європі.
Лідер АПС Гайнц-Крістіан Штрах, у свою чергу, стане віце-канцлером.
Нагадаємо, за результатами виборів до австрійського парламенту, які відбулись 15 жовтня, партія Курца набрала 31,5 відсотка голосів.
Як повідомляв УНН, 16 листопада у столиці Австрії пройшла акція протесту проти участі ультраправих в уряді.