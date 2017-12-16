В Австрії консерватори і ультраправі домовилися про коаліцію

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Консервативна Австрійська народна партія та правопопулістська Австрійська партія свободи досягли згоди щодо формування нового уряду країни. Про це 15 грудня заявили лідери обох партій, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Ми можемо повідомити вам, що є бірюзово-блакитна угода (партійні кольори двох партій — ред.)”, — заявив голова АНП Себастіан Курц.

Також зазначається, що 31-річний Курц у новому уряді обійме посаду канцлера, ставши, таким чином, наймолодшим головою уряду в Європі.

Лідер АПС Гайнц-Крістіан Штрах, у свою чергу, стане віце-канцлером.

Нагадаємо, за результатами виборів до австрійського парламенту, які відбулись 15 жовтня, партія Курца набрала 31,5 відсотка голосів.

Як повідомляв УНН, 16 листопада у столиці Австрії пройшла акція протесту проти участі ультраправих в уряді.

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