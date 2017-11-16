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У столиці Австрії пройшла акція протесту проти участі ультраправих в уряді

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У центрі Відня тисячі людей вийшли на знак протесту проти можливої участі в австрійському уряді ультраправої Партії свободи, передає УНН з посиланням на ORF.

Повідомляється, що люди зі свічками, електричними лампами та факелами вони утворили вогняний ланцюг навколо урядового кварталу. 

Протестувальники вважають, що ультраправі не повинні отримати посади в уряді Себастіана Курца.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Курц оголосив про перемогу своєї партії на парламентських виборах в Австрії

Зазначається, що дані про кількість учасників різняться: організатори заявили про 8-10 тис. осіб, поліція оцінила їх приблизно у 3 тисячі. 

Нагадаємо, лідер Народної партії, що перемогла на виборах в Австрії, Себастіан Курц запросив до переговорів про формування уряду крайню праву Партію свободи, яка підтримує дружні відносини з владою Росії.

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