В столице Австрии прошла акция протеста против участия ультраправых в правительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В центре Вены тысячи людей вышли в знак протеста против возможного участия в австрийском правительстве ультраправой Партии свободы, передает УНН со ссылкой на ORF.
Сообщается, что люди со свечами, электрическими лампами и факелами они образовали огненный цепь вокруг правительственного квартала.
Протестующие считают, что ультраправые не должны получить должности в правительстве Себастьяна Курца.
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Отмечается, что данные о количестве участников разнятся: организаторы заявили о 8-10 тыс. человек, полиция оценила их примерно в 3000.
Напомним, лидер Народной партии, победившей на выборах в Австрии, Себастьян Курц пригласил к переговорам о формировании правительства крайнюю правую Партию свободы , которая поддерживает дружеские отношения с властями России.