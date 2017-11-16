В столице Австрии прошла акция протеста против участия ультраправых в правительстве

Сообщается, что люди со свечами, электрическими лампами и факелами они образовали огненный цепь вокруг правительственного квартала.

Протестующие считают, что ультраправые не должны получить должности в правительстве Себастьяна Курца.

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Отмечается, что данные о количестве участников разнятся: организаторы заявили о 8-10 тыс. человек, полиция оценила их примерно в 3000.

Напомним, лидер Народной партии, победившей на выборах в Австрии, Себастьян Курц пригласил к переговорам о формировании правительства крайнюю правую Партию свободы , которая поддерживает дружеские отношения с властями России.