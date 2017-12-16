В Австрии консерваторы и ультраправые договорились о коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Консервативная Австрийская народная партия и правопопулистская Австрийская партия свободы достигли согласия по формированию нового правительства страны. Об этом 15 декабря заявили лидеры обеих партий, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Мы можем сообщить вам, что есть бирюзово-голубое соглашение (партийные цвета двух партий — ред.)”, — заявил председатель АНП Себастьян Курц.
Также отмечается, что 31-летний Курц в новом правительстве займет пост канцлера, став, таким образом, самым молодым главой правительства в Европе.
Лидер АПС Гайнц-Кристиан Штрахе, в свою очередь, станет вице-канцлером.
Напомним, по результатам выборов в австрийский парламент, которые состоялись 15 октября, партия Курца набрала 31,5 процента голосов.
Как сообщал УНН, 16 ноября в столице Австрии прошла акция протеста против участия ультраправых в правительстве.