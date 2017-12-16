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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 47701 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 103740 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105481 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121907 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104480 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106670 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Австрии консерваторы и правые популисты определились с составом правительства

В Австрии консерваторы и правые популисты определились с составом правительства

Киев  •  УНН

 • 8292 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Победители выборов в Австрии - руководитель будущего правительства, лидер консервативной Австрийской народной партии Себастиан Курц и глава правопопулистской Австрийской партии свободы Гайнц-Кристиан Штрахе проинформировали президента Австрии Александера Ван дер Беллена о составе правительства. По условиям коалиционного соглашения, правые популисты получат в новом правительстве министерство обороны и МВД, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам С.Курца, в его команде будет "50 процентов женщин" и "две трети экспертов".

В то же время австрийские СМИ, ссылаясь на неназванные анонимные источники, сообщили, что АПС получит министерские должности в минобороны и МВД страны. Кресло главы министерства иностранных дел отойдет к беспартийной, но приближенной к АПС дипломату Карин Кнайссль, отмечается в сообщении.

В целом, по предварительным данным, консерваторы получат семь министерств и одну должность статс-секретаря, а правые популисты - шесть министерств и также одну должность статс-секретаря. 31-летний Себастьян Курц в новом правительстве займет пост канцлера, став, таким образом, самым молодым главой правительства в Европе. А Штрахе станет вице-канцлером.

Выборы в нижнюю палату парламента состоялись в Австрии 15 октября. АНП победила, набрав 31,5% голосов. Второе место заняла Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 26,9%. Замкнули тройку лидеров правопопулисты с АПС, за которых проголосовали 26% избирателей. В парламент также прошли либералы (5,1%) и "Список Пильца", отколовшийся от партии Зеленых.

Напомним, ранее в Австрии консерваторы и правые договорились о коалиции.

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