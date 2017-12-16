В Австрии консерваторы и правые популисты определились с составом правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Победители выборов в Австрии - руководитель будущего правительства, лидер консервативной Австрийской народной партии Себастиан Курц и глава правопопулистской Австрийской партии свободы Гайнц-Кристиан Штрахе проинформировали президента Австрии Александера Ван дер Беллена о составе правительства. По условиям коалиционного соглашения, правые популисты получат в новом правительстве министерство обороны и МВД, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам С.Курца, в его команде будет "50 процентов женщин" и "две трети экспертов".
В то же время австрийские СМИ, ссылаясь на неназванные анонимные источники, сообщили, что АПС получит министерские должности в минобороны и МВД страны. Кресло главы министерства иностранных дел отойдет к беспартийной, но приближенной к АПС дипломату Карин Кнайссль, отмечается в сообщении.
В целом, по предварительным данным, консерваторы получат семь министерств и одну должность статс-секретаря, а правые популисты - шесть министерств и также одну должность статс-секретаря. 31-летний Себастьян Курц в новом правительстве займет пост канцлера, став, таким образом, самым молодым главой правительства в Европе. А Штрахе станет вице-канцлером.
Выборы в нижнюю палату парламента состоялись в Австрии 15 октября. АНП победила, набрав 31,5% голосов. Второе место заняла Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 26,9%. Замкнули тройку лидеров правопопулисты с АПС, за которых проголосовали 26% избирателей. В парламент также прошли либералы (5,1%) и "Список Пильца", отколовшийся от партии Зеленых.
Напомним, ранее в Австрии консерваторы и правые договорились о коалиции.