Новое коалиционное правительство Австрии принесло присягу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Австрии привели к присяге новое коалиционное правительство, образованное из консервативной Австрийской народной партии (АНП) и ультраправой Австрийской партии свободы (АПС). Официальная церемония инаугурации состоялась в резиденции президента во дворце Хофбург в Вене, пердае УНН со ссылкой на euronews.
Президент Австрии Александер ван дер Беллен привел к присяге 31-летнего Себастьяна Курца на пост федерального канцлера, 13 членов его кабинета министров и двух статс-секретарей на ближайшие пять лет.
Новое правительство стало третьим в истории совместным кабинетом консерваторов и правых. В его состав вошли министры, которые выступают за взаимодействие с Москвой и отмены антироссийских санкций. В программе кабинета министров отмечается, что Австрия "должна форсировать политику разрядки напряженности между Западом и Россией".
Напомним, 16 декабря победители выборов в Австрии - руководитель будущего правительства, лидер консервативной Австрийской народной партии Себастиан Курц и председатель правопопулистской Австрийской партии свободы Штрахе проинформировали президента Австрии Александера Ван дер Беллена о составе правительства.
Как сообщал УНН, Курц заявил в субботу, что новое коалиционное правительство Австрии не будет сходить с прежнего курса санкций ЕС против Российской Федерации.