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Уряд Австрії зберігатиме санкційний курс щодо Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Новий коаліційний уряд Австрії не буде сходити з дотеперішнього курсу щодо санкцій ЄС проти Російської Федерації. Про це заявив австрійський канцлер Себастьян Курц 16 грудня під час виступу у Відні, передає УНН з посиланням на Reuters.

Наймолодший серед лідерів європейських країн австрійський канцлер Себастьян Курц 16 грудня у Відні під час виступу пообіцяв не змінювати дотеперішнього курсу щодо санкцій ЄС проти Росії.

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У свою чергу, голова правопопулістської Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе заявив, що йому особисто було б до вподоби, якби санкції проти РФ скасували. Утім, якщо в ЄС більшість цього не хоче, то слід іти за більшістю, зробив висновок Штрахе.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц оголосив про перемогу своєї політичної сили на парламентських виборах. 

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