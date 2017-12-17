Правительство Австрии сохранит санкционный курс в отношении Москвы

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 47533 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 27794 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103722 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105467 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121888 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104476 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106666 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112935 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117303 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123125 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Правительство Австрии сохранит санкционный курс в отношении Москвы

Правительство Австрии сохранит санкционный курс в отношении Москвы

Киев  •  УНН

 • 12047 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Новое коалиционное правительство Австрии не будет сходить с прежнего курса политики санкции ЕС против Российской Федерации. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 16 декабря во время выступления в Вене, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Самый молодой среди лидеров европейских стран австрийский канцлер Себастьян Курц 16 декабря в Вене во время выступления пообещал не менять прежнего санкционного курса ЕС против России.

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В свою очередь, председатель правопопулистской Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что ему лично было бы по душе, если бы санкции против РФ отменили. Однако если в ЕС большинство этого не хочет, то следует идти за большинством, отметил Штрахе.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Курц объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

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