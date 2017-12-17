Правительство Австрии сохранит санкционный курс в отношении Москвы

Самый молодой среди лидеров европейских стран австрийский канцлер Себастьян Курц 16 декабря в Вене во время выступления пообещал не менять прежнего санкционного курса ЕС против России.

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В свою очередь, председатель правопопулистской Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что ему лично было бы по душе, если бы санкции против РФ отменили. Однако если в ЕС большинство этого не хочет, то следует идти за большинством, отметил Штрахе.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Курц объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.