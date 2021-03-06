В Вене тысячи людей протестовали против карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Австрии тысячи людей вышли на митинг против карантинных ограничений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutschlandfunk.
Детали
Митинг в парке Пратер в Вене, вероятно, собрал около 10 000 участников.
Поскольку многие участники демонстрации ни придерживались на расстоянии и не носили масок, полиция арестовала несколько человек. Среди демонстрантов были и те, кто прибыл в Вену на автобусе из других регионов Австрии, в частности правоэкстремисты, а также группы из Германии.
Оппозиционная Австрийская партия свободы также мобилизовалась на митинг.
Около 200 контрдемонстрантов в Вене собрались на велосипедный митинг и проехали по улицам с громкими колоколами.
В Австрии зафиксировали 472,871 случаев коронавируса, 8,694 человек умерли, 441,309 человек выздоровели.
Напомним
В Австрии тысячи “COVID-скептиков” решили выйти на акцию протеста. В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech умер 41 человек.