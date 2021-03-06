У Відні тисячі людей протестували проти карантинних обмежень

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Мітинг у парку Пратер у Відні, ймовірно, зібрав близько 10 000 учасників.

Оскільки багато учасників демонстрації не трималися на відстані та не носили масок, поліція заарештувала декілька осіб. Серед демонстрантів були і ті, хто прибув до Відня автобусом з інших регіонів Австрії, зокрема правоекстремісти, а також групи з Німеччини.

Опозиційна Австрійська партія свободи також мобілізувалася на мітинг.

Близько 200 контрдемонстрантів у Відні зібралися на велосипедний мітинг і проїхали вулицями з гучними дзвонами. В Австрії зафіксували 472,871 випадків коронавірусу, 8,694 людей померли, 441,309 осіб одужали.

Нагадаємо

В Австрії тисячі “COVID-скептиків” вирішили вийти на акцію протесту. В Австрії після отримання щеплення від коронавірусної інфекції компаній Pfizer і BioNTech померла 41 людина.