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У Відні тисячі людей протестували проти карантинних обмежень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В Австрії тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень. Про це пише УНН з посиланням на Deutschlandfunk.

Деталі

Мітинг у парку Пратер у Відні, ймовірно, зібрав близько 10 000 учасників.

Оскільки багато учасників демонстрації не трималися на відстані та не носили масок, поліція заарештувала декілька осіб. Серед демонстрантів були і ті, хто прибув до Відня автобусом з інших регіонів Австрії, зокрема правоекстремісти, а також групи з Німеччини.

Опозиційна Австрійська партія свободи також мобілізувалася на мітинг.

Близько 200 контрдемонстрантів у Відні зібралися на велосипедний мітинг і проїхали вулицями з гучними дзвонами. В Австрії зафіксували 472,871 випадків коронавірусу, 8,694 людей померли, 441,309 осіб одужали.

Нагадаємо

В Австрії тисячі “COVID-скептиків” вирішили вийти на акцію протесту. В Австрії після отримання щеплення від коронавірусної інфекції компаній Pfizer і BioNTech померла 41 людина.

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