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В верхушке ВР назвали локдаун выходного дня "большой глупостью"

В верхушке ВР назвали локдаун выходного дня "большой глупостью"

Киев  •  УНН

 • 16156 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Так называемый карантин выходного дня, который был введен правительством, и.о. председателя Верховной Рады Елена Кондратюк назвала "большой глупостью" - он не решает эпидемиологической ситуации. Об этом она заявила на брифинге в понедельник, 16 ноября, передает корреспондент УНН.

"Я вам могу сказать свое личное впечатление от этого вопроса. Я думаю, что это большая глупость. Потому что, если честно, этот вопрос не решает абсолютно ни с точки зрения решения эпидемиологической ситуации, ни с точки зрения медицинской ситуации. И если такие действия должно ввести правительство, оно, во-первых, должно посоветоваться с парламентом страны, во-вторых, с учеными, общественностью, медиками", - добавила Кондратюк.

Напомним, в ВР пригласят Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и все правительство, чтобы они отчитались о плане выхода из карантина. Парламент также рассмотрит возможность отмены "карантина выходного дня".

Между тем в ВР уже зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня".

Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Ряд областных центров выступили против такого решения, как и представители бизнеса.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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