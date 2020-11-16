Шмигаля запросили до ВР прозвітувати про план виходу з карантину

“Пропоную завтра запросити голову уряду з усім складом Кабміну для того, щоб ми почули його бачення виходу з карантину, чи дійсно є цей план. Особливо це стосується питань карантину “вихідного дня”. І саме основне – який стан виконання постанови ВРУ про заходи протидії і поширення коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії”, - сказала Кондратюк.

Вона додала, що під її керівництвом сьогодні була зареєстрована постанова №4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, дієвість від карантину вихідного дня будуть оцінювати за динамікою госпіталізації, для оцінки потрібні показники щонайменше за 10 діб.