Шмигаля запросили до ВР прозвітувати про план виходу з карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. До ВР запросять прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та весь уряд, щоб вони прозвітували про план виходу з карантину. Парламент також розгляне можливість відміни карантину “вихідного дня”. Про це заявила на засіданні Погоджувальної ради в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк, передає кореспондент УНН.
“Пропоную завтра запросити голову уряду з усім складом Кабміну для того, щоб ми почули його бачення виходу з карантину, чи дійсно є цей план. Особливо це стосується питань карантину “вихідного дня”. І саме основне – який стан виконання постанови ВРУ про заходи протидії і поширення коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії”, - сказала Кондратюк.
Вона додала, що під її керівництвом сьогодні була зареєстрована постанова №4381 про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня урядом.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, дієвість від карантину вихідного дня будуть оцінювати за динамікою госпіталізації, для оцінки потрібні показники щонайменше за 10 діб.