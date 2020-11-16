У МОЗ повідомили, коли і як оцінять дієвість “карантину вихідного дня”

“Ми оцінимо дієвість від карантину вихідного дня за динамікою госпіталізації — це не буде за сьогоднішніми показниками, для цього потрібно щоб пройшло принаймні 10-14 днів, і після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, ми будемо пропонувати наступні кроки і наступні рішення”, — сказала заступниця міністра.

З її слів, основною метою запровадження карантину вихідного дня “є зниження навантаження на медичну систему”.

Як повідомляв УНН, 14 листопада в Україні через поширення COVID-19 почав діяти “карантин вихідного дня”.



Раніше нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі. У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.