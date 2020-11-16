У МОЗ повідомили, коли і як оцінять дієвість “карантину вихідного дня”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Дієвість від карантину вихідного дня будуть оцінювати за динамікою госпіталізації, для оцінки потрібні показники щонайменше за 10 діб. Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
“Ми оцінимо дієвість від карантину вихідного дня за динамікою госпіталізації — це не буде за сьогоднішніми показниками, для цього потрібно щоб пройшло принаймні 10-14 днів, і після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, ми будемо пропонувати наступні кроки і наступні рішення”, — сказала заступниця міністра.
З її слів, основною метою запровадження карантину вихідного дня “є зниження навантаження на медичну систему”.
Як повідомляв УНН, 14 листопада в Україні через поширення COVID-19 почав діяти “карантин вихідного дня”.
Раніше нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі. У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.