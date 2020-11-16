В Минздраве сообщили, когда и как оценят действенность "карантина выходного дня"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Действенность от карантина выходного дня будут оценивать по динамике госпитализации, для оценки нужны показатели минимум за 10 суток. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.
“Мы оценим действенность от карантина выходного дня по динамике госпитализации — это не будет по сегодняшним показателям, для этого нужно чтобы прошло хотя бы 10-14 дней, после оценки того, как действует карантин выходного дня, мы будем предлагать следующие шаги и последующие решения” , - сказала заместитель министра.
По ее словам, основной целью введения карантина выходного дня “является снижение нагрузки на медицинскую систему”.
Как сообщал УНН, 14 ноября в Украине из-за распространения COVID-19 начал действовать “карантин выходного дня”.
Ранее новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, не собирающиеся выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думает о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украине в декабре может получить апокалипсис медицинской системы.