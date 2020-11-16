В Минздраве сообщили, когда и как оценят действенность "карантина выходного дня"

“Мы оценим действенность от карантина выходного дня по динамике госпитализации — это не будет по сегодняшним показателям, для этого нужно чтобы прошло хотя бы 10-14 дней, после оценки того, как действует карантин выходного дня, мы будем предлагать следующие шаги и последующие решения” , - сказала заместитель министра.

По ее словам, основной целью введения карантина выходного дня “является снижение нагрузки на медицинскую систему”.

Как сообщал УНН, 14 ноября в Украине из-за распространения COVID-19 начал действовать “карантин выходного дня”.



Ранее новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, не собирающиеся выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думает о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украине в декабре может получить апокалипсис медицинской системы.