У верхівці ВР назвали локдаун вихідного дня "великою дурнею"

“Я вам можу сказати своє особисте враження від цього питання. Я думаю, що це велика дурня. Тому що, якщо чесно, це питання не вирішує абсолютно ні з точки зору вирішення епідеміологічної ситуації, ні з точки зору медичної ситуації. І якщо такі дії мав запровадити уряд, він, по-перше, мав би порадитися з парламентом країни, по-друге, з науковцями, громадськістю, медиками”, - додала Кондратюк.

Нагадаємо, до ВР запросять прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та весь уряд, щоб вони прозвітували про план виходу з карантину. Парламент також розгляне можливість відміни "карантину вихідного дня”.

Тим часом у ВР вже зареєстрували постанову про скасування "карантину вихідного дня".

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Низка обласних центрів виступили проти такого рішення, як і представники бізнесу.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.