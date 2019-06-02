В Венеции круизный лайнер столкнулся с катером, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В итальянском городе Венеция круизный лайнер MSC врезался в лодку в канале Джудекка, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщила газета La Repubblica, передает УНН.
По меньшей мере пять человек пострадали после того, как круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в Венеции с небольшим прогулочным катером River Countess. Возможная причина аварии - отказ двигателя и обрыв буксирного троса судна. Отмечается, что на борту речного судна River Countess находилось 130 человек. Лодка была припаркована рядом с пристанью Сан-Базилио.
Сообщается, что на месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Также итальянское агентство ANSA сообщило, что двое пострадавших были доставлены в местную больницу с легкими травмами.
Напомним, в Венгрии задержали украинского капитана судна, которое столкнулось на Дунае с катером. Затем суд арестовал украинского капитана.
По официальным данным, семь человек погибли и 21 считаются пропавшими без вести. Их ищут на участке Дуная к югу от центра Будапешта. Скорость воды в Дунае по-прежнему сильна. Об этом говорит тот факт, что один из погибших нашли в 9 километрах от места трагедии.
Украинец является капитаном речного судна Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту.