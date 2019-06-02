У Венеції круїзний лайнер зіштовхнувся з катером, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В італійському місті Венеція круїзний лайнер MSC врізався в човен у каналі Джудекка, в результаті постраждало п’ятеро людей. Про це повідомила газета La Repubblica, передає УНН.
Щонайменше п'ять людей постраждали після того, як круїзний лайнер MSC Opera зіткнувся біля пристані Сан-Базіліо в Венеції з невеликим прогулянковим катером River Countess. Можлива причина аварії – відмова двигуна і обрив буксирного троса судна. Зазначається, що на борту річкового судна River Countess перебувало 130 осіб. Човен був припаркована поруч з пристанню Сан-Базіліо.
Повідомляється, що на місці події працюють медики, рятувальники та співробітники правоохоронних органів.
Також італійське агентство ANSA повідомило, що двоє постраждалих були доставлені в місцеву лікарню з легкими травмами.
Нагадаємо, в Угорщині затримали українського капітана судна, яке зіткнулося на Дунаї з катером. Потім суд заарештував українського капітана.
За офіційними даними, семеро людей загинули і 21 вважаються зниклими без вести. Їх шукають на ділянці Дунаю на південь від центру Будапешта. Швидкість води в Дунаї як і раніше сильна. Про це говорить той факт, що одного із загиблих знайшли в 9 кілометрах від місця трагедії.
Українець є капітаном річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту.