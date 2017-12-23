В Венесуэле заявили об остановке 80% нефтеперерабатывающих заводов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Подавляющее большинство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Венесуэлы прекратили работу. Соответствующее заявление обнародовал председатель профсоюза работников нефтяной промышленности Иван Фрейтес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт венесуэльской оппозиции “Блок демократического единства”.
По мнению профсоюзного лидера еще работающие предприятия: “производят нефтяные отходы, которые затем по низким ценам продают в США, так как самостоятельно не могут выполнить переработку сырья”.
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По словам Фрейтеса, в стране практически прекратилось производство бензина, особенно с высоким октановым числом. Ответственность за то, что происходит нефтяник положил на правительство и президента Николаса Мадуро.
“Если в PDVSA (государственной нефтегазовой компании „Петролеос де Венесуэла“) кризис, то виноваты в нем не санкции президентов США Дональда Трампа и Барака Обамы, — подчеркнул Фрейтес. — Ответственность лежит только на Николасе Мадуро, Уго Чавесе и тех коррупционерах, которые управляли PDVSA, так как им хотелось”.
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В пятницу PDVSA сообщил о масштабном сбое в поставках топлива в штаты Тачира, Баринас и Сулия. В заявлении компании сказано, что дефицит горючего вызван “международной блокадой” и санкциями США в отношении Венесуэлы.
Напоминаем, по словам Мадуро Венесуэла создаст свою криптовалюту, чтобы “продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду”.