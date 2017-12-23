В Венесуэле заявили об остановке 80% нефтеперерабатывающих заводов

По мнению профсоюзного лидера еще работающие предприятия: “производят нефтяные отходы, которые затем по низким ценам продают в США, так как самостоятельно не могут выполнить переработку сырья”.

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По словам Фрейтеса, в стране практически прекратилось производство бензина, особенно с высоким октановым числом. Ответственность за то, что происходит нефтяник положил на правительство и президента Николаса Мадуро.

“Если в PDVSA (государственной нефтегазовой компании „Петролеос де Венесуэла“) кризис, то виноваты в нем не санкции президентов США Дональда Трампа и Барака Обамы, — подчеркнул Фрейтес. — Ответственность лежит только на Николасе Мадуро, Уго Чавесе и тех коррупционерах, которые управляли PDVSA, так как им хотелось”.

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В пятницу PDVSA сообщил о масштабном сбое в поставках топлива в штаты Тачира, Баринас и Сулия. В заявлении компании сказано, что дефицит горючего вызван “международной блокадой” и санкциями США в отношении Венесуэлы.

Напоминаем, по словам Мадуро Венесуэла создаст свою криптовалюту, чтобы “продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду”.