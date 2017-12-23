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У Венесуелі заявили про зупинку 80% нафтопереробних заводів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Переважна більшість нафтопереробних заводів (НПЗ) Венесуели припинили роботу. Відповідну заяву оприлюднив голова профспілки працівників нафтової промисловості Іван Фрейтес. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт венесуельської опозиції “Блок демократичної єдності”.

У Венесуелі заявили про зупинку 80% нафтопереробних заводів

На думку профспілкового лідера ще працюючі підприємства: “виробляють нафтові відходи, які потім за низькими цінами продають в США, тому що самостійно не можуть виконати переробку сировини”.

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За словами Фрейтеса, в країні практично припинилося виробництво бензину, особливо з високим октановим числом. Відповідальність за те, що відбувається нафтовик поклав на уряд і президента Ніколаса Мадуро.

“Якщо в PDVSA (державної нафтогазової компанії” Петролеос де Венесуела “) криза, то винні в ньому не санкції президентів США Дональда Трампа і Барака Обами, — підкреслив Фрейтес. — Відповідальність лежить тільки на Ніколасі Мадуро, Уго Чавесі та тих корупціонерів, які управляли PDVSA, так як їм хотілося”.

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У п’ятницю PDVSA повідомило про масштабний збій в постачаннях палива в штати Тачира, Барінас і Сулія. У заяві компанії було сказано, що дефіцит пального викликаний “міжнародної блокадою” і санкціями США відносно Венесуели.

Нагадуємо, за словами Мадуро Венесуела створить свою криптовалюту, аби “просунутися вперед у питаннях грошового суверенітету, здійснювати фінансові операції і подолати фінансову блокаду”.

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