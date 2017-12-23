У Венесуелі заявили про зупинку 80% нафтопереробних заводів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Переважна більшість нафтопереробних заводів (НПЗ) Венесуели припинили роботу. Відповідну заяву оприлюднив голова профспілки працівників нафтової промисловості Іван Фрейтес. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт венесуельської опозиції “Блок демократичної єдності”.
На думку профспілкового лідера ще працюючі підприємства: “виробляють нафтові відходи, які потім за низькими цінами продають в США, тому що самостійно не можуть виконати переробку сировини”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мадуро створив в Венесуелі управління з питань крипто валюти
За словами Фрейтеса, в країні практично припинилося виробництво бензину, особливо з високим октановим числом. Відповідальність за те, що відбувається нафтовик поклав на уряд і президента Ніколаса Мадуро.
“Якщо в PDVSA (державної нафтогазової компанії” Петролеос де Венесуела “) криза, то винні в ньому не санкції президентів США Дональда Трампа і Барака Обами, — підкреслив Фрейтес. — Відповідальність лежить тільки на Ніколасі Мадуро, Уго Чавесі та тих корупціонерів, які управляли PDVSA, так як їм хотілося”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мадуро оголосив про перемогу правлячої партії на муніципальних виборах
У п’ятницю PDVSA повідомило про масштабний збій в постачаннях палива в штати Тачира, Барінас і Сулія. У заяві компанії було сказано, що дефіцит пального викликаний “міжнародної блокадою” і санкціями США відносно Венесуели.
Нагадуємо, за словами Мадуро Венесуела створить свою криптовалюту, аби “просунутися вперед у питаннях грошового суверенітету, здійснювати фінансові операції і подолати фінансову блокаду”.