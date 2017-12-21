В Великобритании законом определят минимальную скорость интернета

Согласно проекту, разработанному правительством, граждане и предприятия смогут законно требовать у интернет-провайдера скорость не менее 10 Мбит/с. независимо от того, находятся они в большом городе или в сельской местности.

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Ранее местный провайдер BT предложил взять на себя обслуживание более чем 1,4 млн. сельских жителей, предоставив им высокоскоростной интернет. “Мы знаем, насколько важна высокоскоростная связь в домах и на предприятиях <...> Мы благодарны BT за их предложение”, — заявила секретарь по вопросам культуры Карен Брэдли.

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Несмотря на предложение интернет-провайдера, в правительстве решили сначала подготовить проект, который регулирует подключения. При этом издание отмечает, что в 95% жилых и офисных зданий страны скорость соединения уже выше 24 Мбит/с, а к 2020 году этот показатель составит 98%.

Напоминаем, недавно инженер из Британии провел интернет через мокрую веревку.