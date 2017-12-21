У Великій Британії законом визначать мінімальну швидкість інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Велика Британія на законодавчому рівні встановить мінімальну швидкість підключення до інтернету до 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Згідно проекту, розробленому урядом, громадяни і підприємства зможуть законно вимагати у інтернет-провайдера швидкість не менше 10 Мбіт/с. незалежно від того, знаходяться вони у великому місті чи у сільській місцевості.
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Раніше місцевий провайдер BT запропонував взяти на себе обслуговування більш ніж 1,4 млн сільських мешканців, надавши їм високошвидкісний інтернет. «Ми знаємо, наскільки важливий високошвидкісний зв’язок у будинках та на підприємствах <…> Ми вдячні BT за їх пропозицію», - заявила секретар з питань культури Карен Бредлі.
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Незважаючи на пропозицію інтернет-провайдера, в уряді вирішили спершу підготувати проект, який регулює підключення. При цьому видання відзначає, що в 95% житлових та офісних будівель країни швидкість з'єднання вже вище 24 Мбіт/с, а до 2020 року цей показник складе 98%.
Нагадуємо, нещодавно інженер з Британії провів інтернет через мокру мотузку.