В Великобритании произошло масштабное отключение света из-за аварии

КИЕВ. 10 августа. УНН. Значительная часть Великобритании, в частности некоторые части Лондона, на время осталась без электроэнергии из-за значительной аварии в энергосистеме. Это произошло в вечерний “час пик” и помешало нормальному транспортному движению — в частности, остановились электропоезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.