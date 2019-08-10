В Великобритании произошло масштабное отключение света из-за аварии

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Значительная часть Великобритании, в частности некоторые части Лондона, на время осталась без электроэнергии из-за значительной аварии в энергосистеме. Это произошло в вечерний “час пик” и помешало нормальному транспортному движению — в частности, остановились электропоезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Национальная сеть”, электро- и газопоставляющая компания в Англии и Уэльсе, сообщила, что авария произошла из-за проблем с двумя генераторами, но эти проблемы уже решили.

Перерыв в энергоснабжении произошла во многих регионах Англии и в Уэльсе. Электричества не было считанные минуты, около 15, но это привело к серьезным последствиям.

В частности, по всей стране было нарушено железнодорожное движение. В пораженных местностях задерживали или вообще отменяли железнодорожные рейсы в пятничный вечерний “час пик”. Электропоезда, которые уже были в пути, поостанавливались.

Также не работали светофоры в части Лондона.

Другие части столицы не пострадали. В частности, не понесли ущерб от отключения электричества главные аэропорты — Хитроу, Гатвик и Лутон.

Напомним, из-за непогоды в Донецкой области обесточены водонасосную станцию, которая обеспечивала 11 тыс. абонентов.

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