В Великобритании произошло масштабное отключение света из-за аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Значительная часть Великобритании, в частности некоторые части Лондона, на время осталась без электроэнергии из-за значительной аварии в энергосистеме. Это произошло в вечерний “час пик” и помешало нормальному транспортному движению — в частности, остановились электропоезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Национальная сеть”, электро- и газопоставляющая компания в Англии и Уэльсе, сообщила, что авария произошла из-за проблем с двумя генераторами, но эти проблемы уже решили.
Перерыв в энергоснабжении произошла во многих регионах Англии и в Уэльсе. Электричества не было считанные минуты, около 15, но это привело к серьезным последствиям.
В частности, по всей стране было нарушено железнодорожное движение. В пораженных местностях задерживали или вообще отменяли железнодорожные рейсы в пятничный вечерний “час пик”. Электропоезда, которые уже были в пути, поостанавливались.
Также не работали светофоры в части Лондона.
Другие части столицы не пострадали. В частности, не понесли ущерб от отключения электричества главные аэропорты — Хитроу, Гатвик и Лутон.
Напомним, из-за непогоды в Донецкой области обесточены водонасосную станцию, которая обеспечивала 11 тыс. абонентов.