У Великій Британії сталося масштабне відключення світла через аварію

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Значна частина Великої Британії, зокрема частини Лондона, на якийсь час лишилася без електроенергії через значну аварію в енергосистемі. Це сталося у вечірній “час пік” і зашкодило транспортному рухові — зокрема, зупинилися електропотяги. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.