У Великій Британії сталося масштабне відключення світла через аварію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Значна частина Великої Британії, зокрема частини Лондона, на якийсь час лишилася без електроенергії через значну аварію в енергосистемі. Це сталося у вечірній “час пік” і зашкодило транспортному рухові — зокрема, зупинилися електропотяги. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Національна мережа”, електро- і газопостачальна компанія в Англії і Вельсі, повідомила, що аварія сталася через проблеми з двома генераторами, але ці проблеми вже вирішили.
Перерва в енергопостачанні сталася в багатьох регіонах Англії і у Вельсі. Електрики не було лічені хвилини, близько 15, але це призвело до серйозних наслідків.
Зокрема, по всій країні був порушений залізничний рух. В уражених місцевостях затримували чи взагалі скасовували залізничні рейси у п’ятничний вечірній “час пік”. Електропотяги, що вже були в дорозі, позупинялися.
Також не працювали світлофори в частині Лондона.
Інші частини столиці не потерпіли. Зокрема, не зазнали шкоди від вимкнення електрики головні аеропорти — Гітроу, Ґатвік і Лутон.
Нагадаємо, через негоду на Донеччині знеструмило водонасосну станцію, яка забезпечувала 11 тис. абонентів.