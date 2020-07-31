В Великобритании умер кинорежиссер Алан Паркер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Великобритании в возрасте 76 лет ушел из жизни кинорежиссер Алан Паркер, передаёт УНН со ссылкой на BBC.
Сообщается, что в последние несколько лет режиссер боролся с тяжелым заболеванием.
Несмотря на то, что он не получил Оскара за лучшую режиссуру, фильмы Паркера получили 10 Оскаров, а также еще 10 Золотых глобусов.
Наиболее известные фильмы Алана Паркера — “Полуночный экспресс”, “Эвита”, “Птаха” и “Жизнь Дэвида Гейла”.
Режиссер был председателем Британской режиссерской гильдии и основателем британского Комитета по делам кино.
Как сообщал УНН, на этой неделе в США умер легенда местного телевидения и первый ведущий шоу “Кто хочет стать миллионером?”.