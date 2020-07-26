В США умер легенда местного телевидения и первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Американский телеведущий и актер Реджис Филбин умер в США в возрасте 88 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу его семьей, передает УНН со ссылкой на издание The New York Times и телеканал NBC.
В документе отмечается, что Филбин умер в ночь на субботу, “за месяц до своего 89-летия”. Филбин был ведущим многих популярных телевизионных шоу в США, в том числе американской версии “Кто хочет стать миллионером?”. Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
Как отмечает газета The New York Times, общая продолжительность пребывания Филбина в эфире американского телевидения превышает 17 тыс. часов. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования близким ведущего. Американский лидер отметил, что Филбин был его другом и призывал баллотироваться в президенты США.
One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020