В США умер легенда местного телевидения и первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

В документе отмечается, что Филбин умер в ночь на субботу, “за месяц до своего 89-летия”. Филбин был ведущим многих популярных телевизионных шоу в США, в том числе американской версии “Кто хочет стать миллионером?”. Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.

Как отмечает газета The New York Times, общая продолжительность пребывания Филбина в эфире американского телевидения превышает 17 тыс. часов. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования близким ведущего. Американский лидер отметил, что Филбин был его другом и призывал баллотироваться в президенты США.

One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020