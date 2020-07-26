У США помер легенда місцевого телебачення та перший ведучий шоу "Хто хоче стати мільйонером?"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Американський телеведучий і актор Реджіс Філбін помер в США у віці 88 років. Про це йдеться в заяві, опублікованій в суботу його сім’єю, передає УНН з посиланням на видання The New York Times і телеканал NBC.
У документі наголошується, що Філбін помер в ніч на суботу, “за місяць до свого 89-річчя”. Філбін був ведучим багатьох популярних телевізійних шоу в США, в тому числі американської версії “Хто хоче стати мільйонером?”. Передачу почали показувати в США в 1999 році. Філбін був першим, хто її вів в країні.
Як зазначає газета The New York Times, загальна тривалість перебування Філбіна в ефірі американського телебачення перевищує 17 тис. годин. Це досягнення було занесено в Книгу рекордів Гіннесса.
Президент США Дональд Трамп в Twitter висловив співчуття близьким ведучого. Американський лідер відзначив, що Філбін був його другом і закликав балотуватися в президенти США.
One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you ....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020