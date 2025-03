У США помер легенда місцевого телебачення та перший ведучий шоу "Хто хоче стати мільйонером?"

У документі наголошується, що Філбін помер в ніч на суботу, “за місяць до свого 89-річчя”. Філбін був ведучим багатьох популярних телевізійних шоу в США, в тому числі американської версії “Хто хоче стати мільйонером?”. Передачу почали показувати в США в 1999 році. Філбін був першим, хто її вів в країні.

Як зазначає газета The New York Times, загальна тривалість перебування Філбіна в ефірі американського телебачення перевищує 17 тис. годин. Це досягнення було занесено в Книгу рекордів Гіннесса.

Президент США Дональд Трамп в Twitter висловив співчуття близьким ведучого. Американський лідер відзначив, що Філбін був його другом і закликав балотуватися в президенти США.

One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you ....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020