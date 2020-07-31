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19 березня, 18:42 • 71819 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 118104 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 107814 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 122817 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 128425 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125090 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124098 перегляди

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У Великій Британії помер кінорежисер Алан Паркер

У Великій Британії помер кінорежисер Алан Паркер

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У Великій Британії у віці 76 років пішов з життя кінорежисер Алан Паркер, передає УНН з посиланням на BBC.

Повідомляється, що в останні кілька років режисер боровся з важким захворюванням.

Незважаючи на те, що він не отримав Оскара за кращу режисуру, фільми Паркера отримали 10 Оскарів, а також ще 10 Золотих глобусів.

Найбільш відомі фільми Алана Паркера - "Опівнічний експрес", "Евіта", "Птаха" та "Життя Девіда Гейла".

Режисер був головою Британської режисерської гільдії і засновником британського Комітету у справах кіно.

Як повідомляв УНН, на цьому тижні в США помер легенда місцевого телебачення і перший ведучий шоу "Хто хоче стати мільйонером?"

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