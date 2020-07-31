У Великій Британії помер кінорежисер Алан Паркер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Великій Британії у віці 76 років пішов з життя кінорежисер Алан Паркер, передає УНН з посиланням на BBC.
Повідомляється, що в останні кілька років режисер боровся з важким захворюванням.
Незважаючи на те, що він не отримав Оскара за кращу режисуру, фільми Паркера отримали 10 Оскарів, а також ще 10 Золотих глобусів.
Найбільш відомі фільми Алана Паркера - "Опівнічний експрес", "Евіта", "Птаха" та "Життя Девіда Гейла".
Режисер був головою Британської режисерської гільдії і засновником британського Комітету у справах кіно.
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