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В Великобритании могут делать более 51 тыс. тестов на COVID-19 в сутки

В Великобритании могут делать более 51 тыс. тестов на COVID-19 в сутки

Киев  •  УНН

 • 10300 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Великобритании на COVID-19 ежедневно могут тестировать более 51 тыс. человек. К концу месяца планируют увеличить это количество вдвое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Сейчас в Великобритании есть возможность проводить 51 тыс. тестов на коронавирус в день", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Отмечается, что рабочие могут заказать тест на сайте и пройти его бесплатно. Результаты тестов придут в виде смс-сообщений.

"Британское правительство планирует тестировать 100 тыс. Человек в день до конца месяца. Ранее правительство объявило, что количество людей, умерших в больницах после получения положительного результата теста на коронавирус, достигла 18 738 ", - указано в сообщении.

Напомним, от коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 710 тыс. человек.

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