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У Великій Британії можуть робити понад 51 тис. тестів на COVID-19 на добу

У Великій Британії можуть робити понад 51 тис. тестів на COVID-19 на добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Великій Британії на COVID-19 щоденно можуть тестувати понад 51 тис. людей. До кінця місяця планують збільшити цю кількість вдвічі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Зараз у Великій Британії є можливість проводити 51 тис. тестів на коронавірус на день”, - заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Зазначається, що робітники можуть замовити тест на сайті, і пройти його безкоштовно. Результати тестів прийдуть у вигляді смс-повідомлень.

“Британський уряд планує тестувати 100 тис. людей на день до кінця місяця. Раніше уряд оголосив, що кількість людей, які померли в лікарнях після отримання позитивного результату тесту на коронавірус, досягла 18 738”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 710 тис. осіб.

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