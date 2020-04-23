У Великій Британії можуть робити понад 51 тис. тестів на COVID-19 на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Великій Британії на COVID-19 щоденно можуть тестувати понад 51 тис. людей. До кінця місяця планують збільшити цю кількість вдвічі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Зараз у Великій Британії є можливість проводити 51 тис. тестів на коронавірус на день”, - заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.
Зазначається, що робітники можуть замовити тест на сайті, і пройти його безкоштовно. Результати тестів прийдуть у вигляді смс-повідомлень.
“Британський уряд планує тестувати 100 тис. людей на день до кінця місяця. Раніше уряд оголосив, що кількість людей, які померли в лікарнях після отримання позитивного результату тесту на коронавірус, досягла 18 738”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 710 тис. осіб.