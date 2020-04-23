Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 710 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на 6:00 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 183 283 особи. У свою чергу, одужали 710 285 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 46 640 осіб, Італії — 25 085 осіб, в Іспанії — 21 717, Франції — 21 373 і Великій Британії — 18 151. У Китаї загалом — 4636, за останні 5 діб змін немає.
Всього у світі 2 626 929 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (840 897), Іспанія (208 389), Італія (187 327), Франція (157 135), Німеччина (150 648) Велика Британія (134 638) та Туреччина (98 674). Чуть подаль йде Іран (85 996), який в ніч на сьогодні обійшов Китай (83 868) за кількістю інфікованих.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.