Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 710 тис. осіб

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на 6:00 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 183 283 особи. У свою чергу, одужали 710 285 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).