Коронавірус: Іран обійшов КНР за кількістю інфікованих

КИЇВ. 23 квітня. УНН. З початку поширеня коронавірусної інфекції світом в Ірані захворіло 85 996, тим самим Ісламська Республіка випередила Китай, в якому офіційно підтвердженних випадків COVID-19 становить 83 868. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).