Коронавірус: Іран обійшов КНР за кількістю інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. З початку поширеня коронавірусної інфекції світом в Ірані захворіло 85 996, тим самим Ісламська Республіка випередила Китай, в якому офіційно підтвердженних випадків COVID-19 становить 83 868. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Зі вказаних 85 996 інфікованих в Ірані померло 5391 осіб, коли 63 113 людей одужало.
У свою чергу Китай має 4536 померлих з 83 868 випадків інфікування. Одужали 77 151 людей.
Слід зазначити, що Іран був однією з найперших країн окрім Китаю, в якій в другій половині лютого почав масово ширитись COVID-19. В той період в Ісламській республіці якраз проходила підготовка та безпосередні вибори до парламенту.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.