От коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 710 тыс. человек

КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 183 283 человека. В свою очередь, выздоровели 710 285 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).