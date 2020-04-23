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От коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 710 тыс. человек

От коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 710 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 13462 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 183 283 человека. В свою очередь, выздоровели 710 285 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 46 640 человек, в Италии — 25 085 человек, в Испании — 21 717, Франции — 21 373 и Великобритании — 18 151. В Китае в целом — 4636, за последние 5 суток изменений нет.

Всего в мире 2 626 929 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (840 897), Испания (208 389), Италия (187 327), Франция (157 135), Германия (150648) Великобритания (134638) и Турция (98674). Чуть позади идет Иран (85 996), который в ночь на сегодня обошел Китай (83 868) по количеству инфицированных.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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