"В Вашингтоне не нашли лучшего момента" - МИД РФ прокомментировал ситуацию вокруг новых санкций США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. МИД России назвал "смехотворными" новые санкции США против России, которые вводятся из-за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем 8 декабря - день празднования 30-летия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по сделке, которая стала одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений ", - заявил заместитель министра С.Рябков.
В МИД РФ уверяют, что обвинения США о нарушении Россией договора имеют "абсолютно голословный характер".
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В заявлении Рябкова указано, что "антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД" может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данной сделки.
По его словам, если США выйдут из этого договора, то президент РФ Владимир Путин будет вынужден дать "зеркальную ответ".
"Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны", - заявили в МИД России.
Напомним, Президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).