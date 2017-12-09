"У Вашингтоні не знайшли кращого моменту" - МЗС РФ прокоментувало ситуацію навколо нових санкцій США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. МЗС Росії назвало "сміховинними" нові санкції США проти Росії, які вводяться через порушення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"У Вашингтоні не знайшли кращого моменту, ніж 8 грудня - день відзначення 30-річчя Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), щоб виступити з погрозами на адресу свого партнера по угоді, яка стала одним з наріжних каменів процесу обмеження і скорочення ядерних озброєнь", - заявив заступник міністра С.Рябков.
В МЗС РФ запевняють, що звинувачення США про порушення Росією договору мають "абсолютно голослівний характер".
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У заяві Рябкова зазначено, що "антиросійська пропагандистська кампанія в контексті ДРСМД" може бути ознакою того, що у Вашингтоні узятий курс на вихід з даної угоди.
За його словами, якщо США вийдуть з цього договору, то президент РФ Володимир Путін буде змушений дати "дзеркальну відповідь".
"Що стосується чергових спроб лякати нас санкціями, то вони просто сміховинні", - заявили в МЗС Росії.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп схвалив санкції проти Росії за нібито порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).