В тюрьмах Греции сейчас находится 161 украинец - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В тюрьмах Греции сейчас находится 161 украинец. Из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
"По имеющейся информации, в тюрьмах Греции сейчас находится 161 украинец. Из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов ", - отметила Денисова.
Уполномоченный отмечает, что в греческих тюрьмах нарушаются права задержанных украинских моряков.
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"Переводчики, предоставляемые нашим гражданам, не обладают на достаточном уровне украинским или русским языками. То есть, полноценно не предоставляется правовая помощь, потому что без надлежащего перевода задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют. Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков, а условия их содержания не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
В пресс-службе также добавили, что Украина и Греческая Республика являются государствами, которые присоединились к Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми. Статья 26 Конвенции предусматривает освобождение от наказания, если преступление было совершено под принуждением. То есть, как в большинстве случаев задержанных украинских моряков.
"Учитывая это, Уполномоченный Людмила Денисова призвала к сотрудничеству Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович в сфере противодействия транснациональным преступлениям. Омбудсмен надеется, что таким образом удастся вернуть домой украинских граждан", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, шесть моряков вернулись в Украину после полуторагодовалого запрета выезда из Греции.