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У тюрмах Греції наразі перебуває 161 українець - омбудсмен

У тюрмах Греції наразі перебуває 161 українець - омбудсмен

Київ • УНН

 • 9488 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У тюрмах Греції наразі перебуває 161 українець. З них 112 осіб – за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів. Про це повідомила Уповноважений з прав людини Людмила Денісова, передає УНН із посиланням на прес-службу омбудсмена.

“За наявною інформацією, у тюрмах Греції наразі перебуває 161 українець. З них 112 осіб — за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів”, — зазначила Денісова.

Уповноважений наголошує, що у грецьких тюрмах порушуються права затриманих українських моряків.

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“Перекладачі, що надаються нашим громадянам, не володіють на достатньому рівні українською чи російською мовами. Тобто, повноцінно не надається правова допомога, тому що без належного перекладу затримані не можуть надати докази своєї невинуватості, поспілкуватися з адвокатом і дізнатися подробиці справи, в якій вони фігурують. Крім того, судом не враховуються пом’якшувальні обставини, не беруться до уваги свідчення моряків, а умови їх тримання не відповідають Мінімальним стандартним правилам поводження з в’язнями. Зокрема, за словами родичів моряків, вони перебувають у жахливих умовах та їм відмовляють у лікуванні”, — йдеться у повідомленні прес-служби омбудсмена.

У прес-службі також додали, що Україна та Грецька Республіка є державами, що приєднались до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Стаття 26 Конвенції передбачає звільнення від покарання, якщо злочин був вчинений під примусом. Тобто, як у більшості випадків затриманих українських моряків.

“З огляду на це, Уповноважений Людмила Денісова закликала до співпраці Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович у сфері протидії транснаціональним злочинам. Омбудсмен сподівається, що таким чином вдасться повернути додому українських громадян”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, шість моряків повернулися в Україну після півторарічної заборони виїзду з Греції.

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